Конкретика по будущему автобану, который пройдёт по Владимирской области, появилась на сайте администрации Судогодского района

Конкретика по будущему автобану, который пройдёт по Владимирской области, появилась на сайте администрации Судогодского района.Первая платная дорога «Москва - Нижний Новгород - Казань», которая пройдёт по территории региона, позволит доехать от Владимира до Москвы в разы быстрее, разгрузит Северный объезд города (часть Пекинки находится в городской черте, поэтому рядом активно разрастаются новые микрорайоны Веризино и Веризино-2), вечно стоящий в пробках. Казалось бы, одни плюсы!Но экологи региона забили тревогу - оживленную трассу могут построить рядом с памятниками природы, а значит - в ущерб экологии и первозданной природе.Дублёр ПекинкиПравительство уже утвердило, что дорога, которая станет платным дублёром трассы М7 «Волга», пройдёт через следующие районы Владимирской области: сельские поселения Нагорное, Петушинское, Пекшинское Петушинского района, сельские поселения Копнинское, Куриловское, Воршинское, Асерховское Собинского района, сельские поселения Вяткинское, Головинское, Муромцевское, Мошокское Судогодского района, поселок Золотково Гусь-Хрустального района, сельское поселение Малышевское Селивановского района, сельские поселения Ковардицкое, Борисоглебское Муромского района.До недавнего времени не было ясно, где же именно проложат дорогу. Конкретные населённые пункты федеральные власти не называли вовсе. Это стало поводом для многочисленных домыслов и даже слухов. В том числе о том, что дорога, которая наверняка будет оживленной, пройдёт по пойме Клязьмы и рядом с памятниками природы.И опасения оправданны - на платной дороге будут предусмотрены 3 съезда, один из которых пойдёт на Муром через Судогодский район. Это нужно для того, чтобы трасса стала не только транзитной, но и была удобной для жителей региона. Проблема в том, что в водоохранной зоне Судогодского района сразу несколько озёр - памятников природы, на этой территории есть краснокнижные растения и животные.Первая «ласточка»Первая официальная информация о будущей дороге появилась на сайте администрации Судогодского района - местные власти опубликовали трассировку дороги «Москва - Нижний Новгород - Казань».По данным местных властей, через регион проведут участок платной трассы с 80 по 224 километр. И трассу, вопреки опасениям экологов, проложат ближе к населённым пунктам. Вот только радости у местных жителей это не вызвало. Дышать пылью и слышать шум трассы мало кому будет по душе.По данным компании «Рос­автодор», построить платную трассу, которая должна стать частью федерального транспортного коридора Европа - Западный Китай, планируют к 2025 году. Общая длина участка составит 729 километров. Расчётная скорость движения по новой дороге - 120 км/ч.Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова:«Сейчас нужно всесторонне оценить трассировку, которую предлагает госкомпания с точки зрения оптимальности расположения дороги как для инвесторов, которые будут вкладывать средства в её строительство, так и для жителей населённых пунктов, рядом с которыми она пройдёт. Поэтому власти региона настоятельно рекомендуют наладить диалог между компанией и представителями администраций муниципалитетов».