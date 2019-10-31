Инцидент произошел вечером 30 октября в Красногорске, в микрорайоне Опалиха. У шиномонтажа выстроилась очередь, но один водитель попытался сменить шины экстерном, не дожидаясь, пока обслужат других автовладельцев.

Собравшиеся в подмосковном шиномонтаже водители устроили драку со стрельбой из-за очереди на "переобувку", сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.Инцидент произошел вечером 30 октября в Красногорске, в микрорайоне Опалиха. У шиномонтажа выстроилась очередь, но один водитель попытался сменить шины "экстерном", не дожидаясь, пока обслужат других автовладельцев. До мастера ему добраться не удалось — на пути встали двое мужчин.Вновь прибывшие пустили в ход биту, а один из защитников схватился за травматический пистолет. Итогом стычки стала госпитализация одного пострадавшего, других доставили в отделение полиции, но задержали только владельца биты.Стражи порядка сейчас разбираются в причинах конфликта. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".