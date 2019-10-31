Эксперт из популярной бекмекерской компании вынес Хабибу Нурмагомедову. По его словам, карьера российского спортсмена клонится к завершению.

Эксперт из популярной бекмекерской компании вынес Хабибу Нурмагомедову. По его словам, карьера российского спортсмена клонится к завершению.Главный аналитик "Лиги ставок" Егор Митрушкин рассказал, что обычно в единоборствах подобные заявления являются пиаром. Нередко бойцы сперва говорят о том, что им пора оставить арену, а потом возвращаются вновь, однако с Хабибом все куда печальнее. Ранее его отец Абудлманап Нурмагомедов уже говорил, что скоро его сыну придется оставить площадку боев."Если смотреть правде в глаза, то Хабиб не боец ММА, а чисто дзюдоист.Постоянно идет сгонка веса. Естественно, очень много смертей в последнеевремя из-за этого. Это все бесследно не заканчивается. Чисто физическитак может и быть, что еще, может быть, два боя – и все", – заявил эксперт в корреспондентам телеканала "360".Аналитик также отметил, что уже сейчас у российского спортсмена не все в порядке со здоровьем. Митрушкин подчеркнул, что каждый бой из-за многочисленных заболеваний и трав может стать для Нурмагомедова фатальным.28 Окт 2019 в 1:59 PDTРанее , что уже совсем скоро Хабиб выступит в поединке против своего американского коллеги Тони Фергюсона. Это случится в первом квартале 2020 года."Ничто не препятствует этому поединку, идет процесс его организации.Очевидно, что это должен быть следующий бой, так что это случится.Можно ли ожидать этот поединок в I квартале 2020 года? Да", – заявлял президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.