Двухлетний ребенок попал в больницу после того, как попытался защитить мать. Инцидент произошел в середине сентября в Екатеринбурге. По предварительной версии, между женщиной и ее ..

Двухлетний ребенок попал в больницу после того, как попытался защитить мать. Инцидент произошел в середине сентября в Екатеринбурге.По предварительной версии, между женщиной и ее сожителем произошел конфликт, после чего мужчина набросился на нее с кулаками. Малыш попытался заступиться за мать и укусил обидчика за ногу. В результате нападавший сильно разозлился и отбросил ребенка в сторону.Малыш получил серьезную травму головы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, передает Lenta.ru.