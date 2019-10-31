Продюсер дал первое интервью после роспуска лейбла MALFA. Максим Фадеев откровенно говорил обо всем, в том числе об отношениях с певицей Ольгой Серябкиной.

Продюсер дал первое интервью после роспуска лейбла MALFA.Максим Фадеев откровенно говорил обо всем, в том числе об отношениях с певицейОльгой Серябкиной.Летом 2019 года бывшая подопечная Максима Фадеева ЕленаТемникова сообщила, что у него была любовная связь с одной из солисток группыSEREBRO Ольгой Серябкиной. Заявление оказалось резонансным, возможно,из-за того, что 51-летний продюсер около 30 лет состоит в браке."То, что начали сплетничать по поводу меня и Оли, только повредило мне и Оле. Отношениям с ее парнем, хотя он умнейший парень. Отношениямс моей женой, когда вот эти бегают, что-то там рассказывают – сказки,сказания... А мы должны объясняться перед своими близкими. Слава богу, что нашиблизкие умны", – прокомментировал Фадеев высказывание Темниковой.Продюсер отметил, что на бывшую подопечную зла не держит.Елену он считает своим творением, хотя и неудачным. "Может быть, и к ней придет совесть. На самом деле я ничегоне жду. Мне безразлично, что они скажут дальше. Было бы странно обижаться натого, кого ты вообще создал. Ну не получился… При этом при всем я их искреннелюбил", – сообщил основатель лейбла MALFA.Фадеев подчеркнул, что с Серябкиной было комфортноработать. Она действительно была у него на особом счету, поскольку участвовала в создании песен и клипов. Другие артисты его лейбла дополнительной работой себя не утруждали."Это был самый настоящий солдат, который ни разу в жизниникуда не опоздал, ни разу в жизни никого не подвел. Стихи, если надо, – завтра. Она ночь спать не будет. Она будет делать столько, сколько нужно. Все говорили,что у нас отношения... У нас нет отношений", – сказала знаменитость в ютуб-шоу "Алена,блин!".Максим добавил, что Ольга после роспуска лейбла MALFA ушла в свободное плавание, и это косвенное подтверждение отсутствия между ними любых отношений, кроме деловых. "Что же мне ее не оставитьтогда? У нее давно своя жизнь и личная, я не вправе о ней говорить", – подчеркнулпродюсер.4 Июн 2019 в 10:41 PDTФадеев заявил, что права на "старую" музыку группы SEREBRO отдал Серябкиной. Та же судьба ожидает проект MOLLY, с которым Ольгавыступала после ухода из трио. "Это ее тексты. Я ей отдал то, что принадлежитей", – заметил продюсер.обмолвился также, что любимый многими девичий коллектив SEREBRO ждет апгрейд. Для трио продюсер напишет новые песни ипереориентирует на западную аудиторию."Группа в стопе. Я сейчас думаю, что сделать, потому чтоSEREBRO – это все-таки мировой бренд. Этим можно будет пользоваться уже изапускать это там", – заключил .