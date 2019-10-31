Продюсер дал первое интервью после роспуска своего лейбла MALFA. Максим Фадеев откровенно говорил обо всем, в том числе и о своих отношениях с певицей Ольгой Серябкиной.

Продюсер дал первое интервью после роспуска своего лейбла MALFA.Максим Фадеев откровенно говорил обо всем, в том числе и о своих отношениях с певицейОльгой Серябкиной.Летом этого, 2019 года, бывшая подопечная Максима Фадеева ЕленаТемникова сообщила, что у него была любовная связь с одной из солисток группыSEREBRO Ольгой Серябкиной. Заявление артистки оказалось резонансным, возможно,из-за того, что 51-летний продюсер уже около 30 лет состоит в браке."То, что начали сплетничать по поводу меня и Оли, ну этотолько повредило мне и Оле: отношениям с ее парнем, хотя он умнейший парень, отношениямс моей женой, когда вот эти вот бегают, что-то там рассказывают, сказки,сказания. А мы должны объясняться перед своими близкими. Слава богу, что нашиблизкие умны", – прокомментировал заявление Темниковой Фадеев.Продюсер отметил, что на бывшую подопечную, зла не держит.Елену Максим считает своим творением, хотя и неудачным."Может быть и к ней придет совесть. На самом деле я ничегоне жду, мне безразлично, что они скажут дальше. Было бы странно обижаться натого, кого ты вообще создал. Ну не получился… При этом при всем я их искреннелюбил", – поделился основатель лейбла MALFA.После Максим Фадеев сообщил, что с Ольгой Серябкиной всегда было комфортноработать. Она действительно была у него на особом счету так как участвовала в создании песен и клипов, в то время как другие артисты его лейбла дополнительной работой себя не утруждали."Это был самый настоящий солдат, который ни разу в жизниникуда не опоздал, ни разу в жизни никого не подвел. Стихи, если надо завтра,она ночь спать не будет, она будет делать столько сколько нужно. Все говорили,что у нас отношения, у нас нет отношений", – сказала знаменитость в ютуб-шоу "Алена,блин!".Максим добавил также, что Ольга после роспуска лейбла MALFAтоже ушла в "свободное плавание" и это является косвенным подтверждениемотсутствия между ними любых отношений, кроме деловых. "Что ж мне ее не оставитьтогда? У нее давно своя жизнь и личная, я не вправе о ней говорить", – подчеркнулпродюсер.4 Июн 2019 в 10:41 PDTПосле Фадеев обмолвился, что права на "старую" музыку группы SEREBROон отдал Серябкиной. Та же судьба ожидает проект MOLLY, с которым Ольгавыступала после ухода из трио. "Это ее тексты, я ей отдал то, что принадлежитей", – заметил продюсер.обмолвился также, что у любимого многими девичьего коллектива SEREBRO будет апгрейд. Для трио продюсер напишет новые песни ипереориентирует на западную аудиторию."Группа в стопе, я сейчас думаю, что сделать, потому чтоSEREBRO – это все-таки мировой бренд. И этим можно будет пользоваться уже изапускать это там", – отметил .