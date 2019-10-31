Продюсер дал первое интервью после роспуска своего лейбла MALFA.
Максим Фадеев откровенно говорил обо всем, в том числе и о своих отношениях с певицей
Ольгой Серябкиной.
Продюсер дал первое интервью после роспуска своего лейбла MALFA.
Максим Фадеев откровенно говорил обо всем, в том числе и о своих отношениях с певицей
Ольгой Серябкиной.
Летом этого, 2019 года, бывшая подопечная Максима Фадеева Елена
Темникова сообщила, что у него была любовная связь с одной из солисток группы
SEREBRO Ольгой Серябкиной. Заявление артистки оказалось резонансным, возможно,
из-за того, что 51-летний продюсер уже около 30 лет состоит в браке.
"То, что начали сплетничать по поводу меня и Оли, ну это
только повредило мне и Оле: отношениям с ее парнем, хотя он умнейший парень, отношениям
с моей женой, когда вот эти вот бегают, что-то там рассказывают, сказки,
сказания. А мы должны объясняться перед своими близкими. Слава богу, что наши
близкие умны", – прокомментировал заявление Темниковой Фадеев.
Продюсер отметил, что на бывшую подопечную, зла не держит.
Елену Максим считает своим творением, хотя и неудачным.
"Может быть и к ней придет совесть. На самом деле я ничего
не жду, мне безразлично, что они скажут дальше. Было бы странно обижаться на
того, кого ты вообще создал. Ну не получился… При этом при всем я их искренне
любил", – поделился основатель лейбла MALFA.
После Максим Фадеев сообщил, что с Ольгой Серябкиной всегда было комфортно
работать. Она действительно была у него на особом счету так как участвовала в создании песен и клипов, в то время как другие артисты его лейбла дополнительной работой себя не утруждали.
"Это был самый настоящий солдат, который ни разу в жизни
никуда не опоздал, ни разу в жизни никого не подвел. Стихи, если надо завтра,
она ночь спать не будет, она будет делать столько сколько нужно. Все говорили,
что у нас отношения, у нас нет отношений", – сказала знаменитость в ютуб-шоу "Алена,
блин!".
Максим добавил также, что Ольга после роспуска лейбла MALFA
тоже ушла в "свободное плавание" и это является косвенным подтверждением
отсутствия между ними любых отношений, кроме деловых. "Что ж мне ее не оставить
тогда? У нее давно своя жизнь и личная, я не вправе о ней говорить", – подчеркнул
продюсер.
4 Июн 2019 в 10:41 PDT
После Фадеев обмолвился, что права на "старую" музыку группы SEREBRO
он отдал Серябкиной. Та же судьба ожидает проект MOLLY, с которым Ольга
выступала после ухода из трио. "Это ее тексты, я ей отдал то, что принадлежит
ей", – заметил продюсер.
обмолвился также, что у любимого многими девичьего коллектива SEREBRO будет апгрейд. Для трио продюсер напишет новые песни и
переориентирует на западную аудиторию.
"Группа в стопе, я сейчас думаю, что сделать, потому что
SEREBRO – это все-таки мировой бренд. И этим можно будет пользоваться уже и
запускать это там", – отметил .