31 октября 1968 года Исполком Владимирского горсовета принял решение о создании в юго-западном районе города Лесопарка, который сегодня мы знаем под названием Дружба.

31 октября 1968 года Исполком Владимирского горсовета принял решение о создании в юго-западном районе города Лесопарка, которые сегодня мы знаем под названием "Дружба".Открытие парка, примыкающего к лесному массиву, состоялось в 1972-м году. С 1979 года парк носил имя "Дружбы с Усти-на-Лабе" - городом-побратимом из социалистической Чехословакии. Парк является объектом ботанических и зоологических экскурсий. В 1985 году в нём была открыта экологическая тропа. Маршрут был разработан кафедрой ботаники педагогического института. Вдоль тропы были устроены стенды, деревянные скамьи, указатели. В настоящее время от этой тропы остались одни воспоминания. Кстати, лес рядом с парком известен с древних времён как "Ямской Бор", "Княжеский лес", "Георгиевский лес"."Радио России-Владимир"