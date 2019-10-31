Продюсер Максим Фадеев впервые развернуто прокомментировал скандал с певицей Наргиз Закировой. Основатель лейбла MALFA ответил на претензии артистки.

Продюсер Максим Фадеев впервые развернуто прокомментировалскандал с певицей Наргиз Закировой. Основатель лейбла MALFA ответил на претензииартистки."Для меня проект Наргиз – это документальный проект, – сказалМаксим Фадеев в новом интервью. – Он для меня был – минус 16 миллионов рублей запять лет. Это минусовой для меня проект".Максим Фадеев сообщил также, что заявление Наргиз о том, чтоона отработала тысячу концертов не соответствует действительности. Максим подчеркнул,что артистка дала под его началом всего 555 концертов. "За который лично наруки получила 2,5 миллиона долларов", – рассказал продюсер.Основатель лейбла MALFA поведал, что его отношения с Закировойстроились по принципу "50 на 50". "То, что заработали, мы раздали ее группе всто человек. Никто не запрещал иметь такие вот (разводит руками) составыколлективов. Хотя это было нерентабельно", – подчеркнул он.Продюсер заметил, что неблагодарные артисты не понимают, сколько всегодля них делает лейбл. По словам Фадеева, люди, которые умеют только петь, немогут работать сами по себе.Между тем Фадеев принял обвинения вокалистки в том, чтолично не занимался ее продвижением два года. В свое оправдание Максим заявил,что не мог полноценно работать из-за болезни сердца."Как только я стал появляться меньше в офисе, я сталочевидно хуже себя чувствовать, все, начался разброд, беготня, началисьтотальные предательства", – призналась звезда в ютуб-шоу "Алена, блин!".После продюсер высказался по поводу слухов о том, что онякобы подписывает с артистами кабальный контракт, который в итоге оставляет певцовни с чем: "Это было создано мной, я за это заплатил. Я взял аранжировщика,заплатил за это деньги. Заплатил в Интернете, чтобы это все пушнуть и такдалее. За все заплачено мной. Эти люди не имели не то что ко мне никакогоотношения, они просто жили на "гособеспечении".25 Окт 2019 в 4:14 PDTФадеев еще раз сказал, что Наргиз не рассчитала силы, собравтакой большой коллектив. "Я могу сказать, раз уж она называла какие-то миллионы,600-700 тысяч рублей стоит ее концерт. С моей музыкой! Сколько сейчас стоит ееконцерт? Я не знаю. Караоке-концерт может дорого стоить?" – размазал бывшуюподопечную .Основатель лейбла MALFA отметил, что не приглашал Наргиз Закирову работать, она сама напросились к нему под крыло. "Я не хотел этот проект брать,потому что я не знал, что с ней делать, потому что она возрастная, онанестандартно выгладит для нашей аудитории, давайте будем объективны. Поэтому япостарался одеть ее в платье, привести ее в понятный вид для нашей аудитории", -резюмировал .