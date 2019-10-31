В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Флорида Пантерз на льду арены Пепси-Центр в Денвере обыграла в овертайме местный Колорадо Эвеланш со счетом 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 1:0).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" на льду арены "Пепси-Центр" в Денвере обыграла в овертайме местный "Колорадо Эвеланш" со счетом 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 1:0).Основное время встречи завершилось вничью – 3:3. У хозяев льда шайбы забросили Мэттью Ньето (7), Йоонас Донской (20) и Натан Маккиннон (48), а у гостей – Колтон Севьюр (10), Александр Барков (53) и Джонатан Юбердо (59).Победу команде из города Санрайз принес Джонатан Юбердо, забивший с передачи Александра Баркова на 30-й секунде овертайма.Российский форвард "пантер" Евгений Дадонов провел на льду чуть больше 20 минут и записал на свой счет одну результативную передачу, а его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам."Флорида" одержала третью победу в последних пяти играх и с 16 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а "Колорадо" расположился на второй строчке на Западе, имея в активе 18 очков.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Пантерз" в воскресенье, 3 ноября, примут "Детройт", а "Эвеланш" днем ранее дома сыграет с "Далласом".