Правительство РФ утвердило индексы повышения тарифов ЖКХ. Цены поднимутся во втором полугодии. Больше всего тарифы ЖКХ подорожают в Чечне (6,5 процента), Кабардино-Балкарии (5,4 процента) и Дагестане (5,2 процента).

Правительство России утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ в следующем году.Как сообщает РИА Новости, больше всего тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут в Чечне (6,5 процента), Кабардино-Балкарии (5,4 процента) и Дагестане (5,2 процента). В Москве коммунальные услуги подорожают на 5 процентов, а в Подмосковье – на 4,1 процента. В Санкт-Петербурге повышение составит 3,8 процента.В остальных российских регионах тарифы вырастут на 3,6-4,9 процента.Согласно распоряжению правительства, индексация произойдет во втором полугодии 2020 года. В этом году тарифы на коммуналку поднимались дважды: с 1 января — на 1,7 процента, с 1 июля — на 2,4 процента. Такая индексация была связана с увеличением ставки НДС с 18 до 20 процентов.