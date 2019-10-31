Без звукового оборудования немыслимо проведение какого-либо массового мероприятия.

В любом концертном зале, театре, ресторане или клубе устанавливается звуковое оборудование. От качества такого оборудования зависит успех проводимого мероприятия. Поэтому к выбору звуковой техники следует подходить серьезно и вдумчиво. Необходимо четко понимать для каких целей необходимо оборудование, как и где оно будет использоваться.

Широчайший ассортимент качественного звукового оборудования самых известных производителей представлен в интернет-магазине showtechnica.com.ua.

Звуковым оборудованием являются:



однополосные и многополосные акустические системы;



разнообразные усилители мощности звука;



микшерные пульты, предназначенные для сведения и создания звука;



оборудование, способное обрабатывать, записывать и воспроизводить звук. А это и кроссоверы, и компрессоры, и эквалайзеры, а также процессоры управления и синтезации эффектов, предусилители и много другое;



оборудование, с помощью которого звук транслируется – громкоговорители, динамики, пульты, трибуны;



симплеры, контроллеры, проигрыватели, синтезаторы, предназначенные для использования диджеями;



устройства, с помощью которых проводятся конференции, семинары, различные собрания, как то системы конференц-связи, синхронного перевода, звукоусиления и т.д.;



различные наушники, которые могут быть беспроводными, портативными, профессиональными;



микрофоны репортажные, вокальные, хоровые, инструментальные, студийные.



В нашем магазине "Шоутехника" можно приобрести и разнообразные аксессуары к звуковому оборудованию. Имеются любые кабели, разъемы, зажимы, стойки, крепления для монтажа, блоки питания, удлинители, а также предлагаются сцены, фермы, подиумы, подъемники, оборудование для создания звуковых эффектов.

К тому покупаю звуковое оборудование в нашем магазине можно ни о чем не беспокоясь перемещать его, поскольку вся продукция должным образом оформлена и растаможена. На все оборудование имеются необходимые сертификаты. Мы уверены в качестве предлагаемой продукции и даем на любую покупку гарантию.

Когда выбор сделан, с покупателем свяжется наш консультант с которым можно обсудить заказ, после чего мы в максимально короткие сроки доставляем купленное оборудование по указанному адресу.

Кроме того, консультант всегда посоветует что лучше выбрать в том или ином случае, расскажет об особенностях конкретного оборудования.