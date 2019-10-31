На лицо ужасные, но добрые внутри. Как готовятся владимирские косплееры к празднику Хэллоуин?

Азамат Мавлянов в роли клоуна из фильма "Оно" рассказал, сколько всего у него "ужасных" костюмов и как реагируют на них владимирцы.Чудовищный клоун "Пеннивайз" - от которого особо впечатлительных до сих пор бросает в дрожь. Особенно "пожирателя детей" боятся школьники.- Потому что он так ползет, и когда красный шарик.. Кажется, что хорошо.. Но, когда видишь его, уже..- Сцена была - когда он открывал свою пасть, и оттуда будто пещера, дети кричалиА взрослые клоуну из Дерри не по зубам. Поэтому они воспринимают его и его "ужасного" друга Фредди иначе.-Очень приятные люди. Здороваются, приветствуют. Все хорошо.- Это нормальные люди. У нас даже еще хуже бывают. А эти прекрасные.Этот костюм достать было не просто, говорит Азамат Мавлянов. Он делал его на заказ. Зато наряд получился настолько правдоподобным, что Азамата пригласили на премьеру "Оно" в кинотеатре. Но пугать он никого не собирался. У "злобного клоуна" другая цель.Азамат Мавлянов, косплеер: "По улице гулять, людей радовать. Видите, все улыбаются, нам ручкой машут. Хотят с нами сделать фотографию. И мне это нравится. Всем дарить добро, улыбки на лицах."В одной из жутких сцен фильма "Оно" клоун исполняет зловещий танец. Но в жизни он преподает детям урок "буги-вуги" и вызывает лишь улыбку.- Он хороший...- Потому что он в душе добрый...- Потому что он человекДля детей Хэллоуин - веселое развлечение. Но отмечают ли Хэллоуин люди постарше? Оказалось, они тоже относятся к празднику серьезно.- У меня уже была вечеринка по Хэллоину!- У меня было длинное окровавленное платье, куча амулетов и интересный грим.-А в каком костюме вы себя видите?-Ну, последний раз я суперменом был. Типа супермен армянский, - отвечает Рачик Ходжаян- Были студентами - каждый год ходили, тоже наряжались обязательно в костюмы.Сейчас-то, конечно, уже выросли. Ну, детей готовим. Детей наряжаем-собираем, - говорит Анастасия ЕгороваА Кристина Соболева относится к празднику философски. И даже знает его историю.- Издавна нечисть выходит на нашу планету и всех пугает. Все переодеваются, чтобы никто не узнал как бы, где человек. А теперь это превратилось в интересный праздник, когда люди переодеваются - это классный маскарад. Но это интересно. Когда человек примеряет на себя чей-то образ, он примеряет на себя его роль.Раз-два, Фредди заберет тебя. Три-четыре.. Фредди все забыли. Об этом "Вестям" пожаловался Вячеслав Соколов в костюме спрингвудского потрошителя. Чаще прохожие фотографируются с танцующим клоуном.Вячеслав Соколов, косплеер: "То есть Пеннивайза все знают, а меня не знает никто! Последний фильм обо мне вышел в 2010 году. Хоть кто-то должен был посмотреть! Но они просто меня не знают!"Кстати, это не единственная проблема кошмарного Фредди. В маске потеет лицо, шляпа постоянно улетает. А если прохожие просят сделать фото на память, уже новые технологии кажутся ему кошмаром.- Лицо не распознает и пальчик не достает, видишь?Пока злодеи наводили ужас на исторический Владимир, температура воздуха заметно понизилась.- Вам не холодно?- Холодно. Очень замерзли. Просто такие рейды не устроишь ни зимой, ни осенью глубокой. Наше время - лето, весна! - жалуются Азамат Мавлянов и Вячеслав СоколовШнурованные ботинки с помпонами - на тонкой подошве. Воротник не греет. Да и полосатый свитер Фредди - явно не для ноябрьских заморозков. У Азамата десять чудовищных костюмов. И многие атрибуты он делает сам. Например, эта бензопила из "Техасской резни" - ненастоящая - Азамат сделал ее из дерева. Но полицейских этот аргумент не убедил.Азамат Мавлянов и Вячеслав Соколов, косплееры: "Человек увидел нас, позвонил сотрудникам полицию. Полицейские приехали, увидели нас, скрутили, наручники надели. И увезли. Ну мы человека-то не пугали, только ходили, фоткались со всеми. Мы намеренно не пугали никого никогда."Герои в масках злодеев из знаменитых ужасов еще раз доказывают: чтобы справиться со своими страхами, нужно им улыбнуться. Для этого и существует Хэллоуин.Анастасия Сахарова, Максим Котов, "Вести-Владимир"