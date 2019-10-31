Полузащитник Ахмата Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России с Лучом. В противостоянии с командой из Владивостока 32-летний хавбек забил два мяча, при чем один из них с центра поля.

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России с "Лучом" (5:1). В противостоянии с командой из Владивостока 32-летний хавбек забил два мяча, при чем один из них с центра поля."Это был не только мой первый мяч за "Ахмат", но и первый в Кубке России. Я везде забивал: и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, а в нашем Кубке – никогда, – приводит слова Глушакова "Чемпионат.com". – Но перед игрой на это внимания не обращал – командный результат важнее. Вспомнил уже сейчас, в раздевалке.Гол с центра поля? В такие моменты нет времени думать. Мяч еще летел, и я понял: "Надо бить". Вратарь выбил мяч, время посмотреть, где он находится, у меня было. Бил первым касанием, потому что другого момента бы не было – меня могли накрыть, а голкипер – вернуться в ворота. Принял самое правильное решение, оно ведь принесло плоды. Главное в таких моментах – точно по мячу попасть. Но и сила тоже нужна", – подытожил полузащитник.Неплохо pic.twitter.com/GuwDmjDPgx— Руслан Абушкин (@abushkin) October 30, 2019Напомним, "Ахмат" вышел в четвертьфинал турнира, где 4 марта сыграет с петербургским "Зенитом", который в 1/8 финала переиграл "Томь" со счетом 4:0.