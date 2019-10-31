Актриса Любовь Толкалина опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм новый пост. Она поделилась своим триумфом.

Актриса Любовь Толкалина опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм новый пост. Она поделилась своим триумфом.На снимке знаменитость предстала практически обнаженной. Ее голое тело едва прикрывает прозрачное платье с тонкой белой вышивкой. В правой руке экс-супруга режиссера Егора Кончаловского держит бутылку из-под вина, прямо рядом с интимным местом, а левую кисть она поднесла к губам."Именно такая картинка на ночь.... Именно потому что снова целый день репетиций, детских и недетских спектаклей... Снова день жила для вдохновения и энтузиазма труда", – заявила Любовь.Артистка рассказала, что за день она успела на фотосессию, на телевидение, и даже на научную историческую конференцию. По словам Толкалиной, такого она от жизни точно не ожидала.30 Окт 2019 в 2:55 PDT"А в хрустале пульсировали реки,Дымились горы, брезжили моря,И ты держала сферу на ладониХрустальную, и ты спала на троне,И – Боже правый! – ты была моя", – процитировала актриса поэта Арсения Тарковского.Несмотря на то, что звезда ограничила доступ к комментированию снимку, несложно догадаться, что фолловерам кадр пришелся по душе. За полдня фото собрало почти 30 тысяч лайков.