На телеканале СУПЕР стартует 12-серийное реалити-шоу ЯнаСупер. Жизнь самого известного продюсера страны, ее родных и друзей будет показана без глянца и ретуши. Но вот появится ли в проекте большой друг Яны Рудковской Филипп Киркоров – большой вопрос...

На телеканале "СУПЕР" стартует 12-серийное реалити-шоу "ЯнаСупер". Жизнь самого известного продюсера страны, ее родных и друзей будет показана без глянца и ретуши. Но вот появится ли в проекте большой друг Яны Рудковской Филипп Киркоров – большой вопрос...О том, что между Рудковской и Киркоровым пробежала кошка, заговорили еще в августе не конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи, когда Яна и Филипп избегали друг друга. Они не фотографировались вместе на пресс-воле, и, кажется, даже не здоровались. Мотивы такого поведения поп-короля частично станут станут поняты уже в первом выпуске шоу "ЯнаСупер".В одном из эпизодов Рудковская по телефону просит Киркорова сняться для новой передачи. На получает в ответ странное сообщение: "Я не буду сниматься ни для каких каналов! У меня на это нет времени. У меня на голове дети, новые номера, репетиции!", На вопрос о том, может, хотя на "Новой волне" Филипп ей уделит внимание, продюсер получает еще более странный ответ: "На "Волне" – никак, а вообще – только за деньги!"Ошарашенная таким поведением друга и его отказом Рудковская недоумевает: "Филипп, ты мне всегда говорил, если будет твоя история, я тебя всегда поддержку!""Когда Филипп мне отказал, я поняла, что тут есть какой-то подвох, – говорит Яна. – Я с ним очень близко дружу и понимаю и знаю, что что-то произошло, потому что знаю, что просто так это не могло случиться.Дальше – больше. Оказалось, что Киркоров обозвал Рудковскую "С*****й" Такого поворота никто не ожидал, конечно. О том, удастся ли им в итоге помириться, можно будет узнать уже во второй серии реалити-шоу, которое стартует 9 ноября. Продюсером проекта выступила , а значит, будет горячо!