В апреле Алле Пугачевой исполнилось 70 лет, но кто даст?! Примадонна выглядит на зависть молодо и ухоженно. Эксперт проанализировал,благодаря чему артистка добилась такого хорошего результата.

В апреле Алле Пугачевой исполнилось 70 лет, но кто даст?! Примадонна выглядит на зависть молодо и ухоженно. Эксперт проанализировал,благодаря чему артистка добилась такого хорошего результата.В последнее время Алла Пугачева проявляет повышенную активность на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм".3 Сен 2019 в 11:43 PDTМатериал дополняется