В Гусь-Хрустальном завершился первый этап по благоустройству территории у Православной гимназии - сообщает Гусь-инфо.

В Гусь-Хрустальном завершился первый этап по благоустройству территории у Православной гимназии - сообщаетПлощадка вошла в федеральный проект формирования комфортной городской среды. У гимназии был уложен новый тротуар, установлены урны, скамейки, высажен газон. Кроме того здесь появился бесплатный вай-фай роутер. В следующем году здесь должно появиться новое уличное освещение, детский городок, брусчатка, новые газоны и цветники.