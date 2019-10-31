Гитара – верный спутник жизни. Она умиротворяет, сближает и успокаивает. Но часто возникает проблема выбора: классическая и акустическая, а может быть, электро? В этой статье Вы узнаете все тонкости выбора.

Как Вы считаете, какое же самое интересное, чудное по звучанию музыкальное приспособление? Верно, шестиструнная гитара!

Дал о себе знать этот музыкальный инструмент еще во втором тысячелетии до Нашей Эры, но, правда, назывался и выглядел немного по-другому. Во многих странах были подобные приборы для создания музыки, например: киннора, юэцинь, виуэла, домбра, ситар, а также кифара, именно название этого музыкального приспособления «перепелось» в «гитара». Каждый задастся вопросом – «Из чего изготовлялись инструменты для создания музыки в древности?». На этот вопрос легко ответить: из древесины, в первую очередь, также использовали высушенные тыквы и панцири черепах.

Какие они бывают?

На сегодняшний день существуют множество музыкальных приборов этого вида, самые популярные и важные классификации:

1. По диапазону:

• Баритон имеет удлиненную мензуру, это и предоставляет возможность настроить ее на томное звучание.

• Три октавы, т.е. низкий диапазон, у Бас-гитары.

• Классическая, обычная – «прибор» с образцовым звучанием. Именно с помощью нее настраивают другие виды струнных инструментов под данным названием. Имеет четыре октавы.

• Тенор обладает четырьмя струнами и короткой мензурой, играет примерно в строе банджо (классический – Е, банджо – D).

2. По методу усиления звука:

• «Работает» с благодаря акустике собственного "тела", выполненного в форме резонатора, - Акустика.

• Полуакустика также обладает звукоснимателем, что позволяет играть без усилителя.

• Электро звучит благодаря электроусилителю, который снимает и передает звуковые волны.

• Электроакустика имеет датчик пьезо, усиливающий звук.

• Встроенные резонаторы из металла, позволяющие увеличить громкость и сделать звук «вкуснее», имеет Резонаторная гитара.

Классическая и акустическая, в чем разница?

Эстрадная (иначе - акустическая) нужна больше для задушевных выступлений перед зрителями: в концертном зале со специальной акустикой, во дворе, перед преданными слушателями – друзьями, близкими и родственниками. Преимущества: она имеет глубокое звучание, богатое «пение», протяжные, будто «мечтательные» звуки. Недостатки заключаются в струнах (они металлические), которые ранят пальцы, а также в несколько сложной настройке.

Классика является популярным заказом для интернет магазинов ее покупают для себя и в качестве подарка так же ее можно найти здесь если захотите купить гитару в Москве, эталоном звучания, именно с помощью нее настраивают другие музыкальные приспособления подобного типа – бас-, тенор- и баритон-гитары. Преимущества: на ней легко учится, имеет мягкие струны. Недостатки: не такой богатый звук, как у акустики.

Как выбрать шестиструнную гитару, на что стоит обратить внимание при покупке?

Если Вы все же определились точно, что хотите научиться играть на гитаре, то, для начала, попробуйте освоить шестиструнную.

При подготовке к покупке примерно рассчитайте свой бюджет: недорогой, но хороший музыкальный инструмент, например, от Yamaha или Hohner, будет стоить от пяти тысяч рублей, и, ориентировочно, до 15. Далее уже идут более профессиональные модели.

Придя в магазин и заметив понравившуюся шестиструнку, возьмите ее в руки, покрутите, рассмотрите. Если Вы заметили, что поверхность инструмента имеет повреждения (царапины, трещины, сколы, поржавевшие струны, погнутый гриф, пропиленные лады) – сразу же поставьте его на место! Данный факт говорит о небрежном хранении инструмента, это может испортить весь звук. Также, знайте – хорошая гитара должна быть исключительно деревянной, опасайтесь подделок, т.к. существуют реплики – многие популярные модели начали делать из фанеры, что не соответствует нормам!

Далее: попробуйте поиграть на ней, важно, чтобы Вам было удобно, нравилось звучание. Гитара должна быть тяжелой, это свидетельствует о качестве.

Надеемся, наши советы помогут выбрать Вам отличную шестиструнку!