Музыка уже давно показала нам, что, по своему существу, является бессмертным творением.

Её основой является все, что слышит человек, так что избавиться или забыть про неё уже невозможно. И, как и всего, к чему прикасается рука человека, музыки, также коснулся, технологический прогресс, так что вполне естественно, что и создается, и звучит музыка при помощи современных музыкальных инструментов.

Интернет-магазин «Природа звука» (http://prirodazvuka.ru/)

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