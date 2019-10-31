Правительство Украины заверяет в ближайшее время откорректировать ситуацию, обвиняя граждан страны, которые повально направились за биометрическими паспортами.

Прежде чем объявлять о приеме документов, необходимо учесть, что значительное количество граждан изъявит желание иметь новый паспорт. Правильно разработанный алгоритм получения паспорта освобождает от столпотворения в очередях. Полезной для желающего получить паспорт будет информация с сайта zagranpassport.net.ua.

Фотография и снятие отпечатков пальцев. Фотография на паспорт Украины делается с учетом определенных моментов. Человек фотографируется без очков, без головного убора. Аксессуары не должны затенять лицо и область шеи. Волосы аккуратно причесаны, не закрывая при этом глаза.

Снятие отпечатков пальцев происходит с помощью сканера. Для выполнения этой процедуры палец прикладывается четко на выемку, расположенную на сканере. Первым делом сканируется на левой руке указательный палец. Затем проделывается та же процедура с указательным пальцем правой руки.

Недоразумения при оформлении паспортов. Сотрудник отдела оформления паспортов обратил внимание на некоторые недоразумения.

При сканировании пальцев у женщины обнаружилось, что пальцевые подушечки стерты в результате кожного заболевания. В этом случае предлагается оформить документы на получение обычного загранпаспорта.

При сканировании у мужчины пальцев, имеющих порезы, возникла неточность в процедуре. Мужчина был отправлен домой до полного заживления пальцевых подушечек.

При сканировании пальцев у молодого человека оказалось, что сканер не срабатывает по банальной причине - грязь на руках. Парня отправили тщательно вымыть руки. Уточнить информацию по получению паспорта можно по адресу documenti.kiev.ua.

Как правило, женщины осуществляют сдачу документов для получения паспорта на несколько минут дольше, чем это делают мужчины. Обусловлено такое наблюдение сотрудниками ГСМ тем, что женщины несколько раз фотографируются, чтобы выбрать достойный снимок.

Важно знать: обычные загранпаспорта имеют такую же юридическую силу, как и биометрические паспорта. Допускается заказывать обычный загранпаспорт, не имеющий отпечатков пальцев и чипа, если нет желания на получение биометрического паспорта. Уточнить интересующую информацию поможет ovir.org.ua.

В биометрическом паспорте не видны отпечатки пальцев. Они размещены на специальном чипе. Стоимость биометрического паспорта определяется по времени его выполнения: в течение 7 календарных дней – 775 гривен; в течение 20 календарных дней – 518 гривен.

Имея биометрический паспорт, в любом случае необходимо оформление визы для выезда в Европу. На данный момент соглашение с ЕС по этому вопросу не подписано. Правительство Украины надеется на решение данного вопроса в кротчайшие сроки.