Дополнительные элементы для металлочерепицы

При установке черепицы, кроме стандартных листов, используются дополнительные аксессуары: торцевая планка, планка примыкания для металлочерепицы и некоторые другие.

Коротко об основных элементах:



Планка примыкания предназначена для герметизации стыка черепичной крыши с вертикальной стеной здания или кирпичной трубой. Планка представляет собой прилегающий к плоскости стены профиль с отогнутой полкой, имеющей напуск на черепицу и вальцованный конец, направленный к плоскости листа черепицы.



Конек крыши закрывается специальным элементом, укрепляемым к обрешетке, накрывая сходящиеся верхние гребни волн черепичных листов.



Ендовая планка служит для эвакуации воды из стыка скатов крыши. Крепится такая планка к верхней ендове так, чтобы не повредить гидроизоляцию. Для этого саморезы не должны вворачиваться в нижнюю ендову.



Торцевая планка защищает от ветровой нагрузки и задирания ветром кровельной конструкции с ее торцов.



Дополнительные аксессуары представлены снегозадержателями, переходными мостиками и ограждениями. Их устанавливают по указаниям прилагаемой инструкции производителя.

Защита кровли от ветра

Защита кровельной конструкции от воздействия ветра необходима для обеспечения ее целостности и водонепроницаемости. Эту задачу решают карнизная и торцевая планка для металлочерепицы. Функции этих элементов кровли заключаются в следующем:



Карнизная планка защищает карниз от попадания влаги осадков, предотвращая намокание деревянных конструкций и проникновение воды в кровельный слой.



Торцевая планка по конструкции аналогична карнизной. Крепится она на торцевые кромки кровли, предотвращая как попадание воды, так и задирание и повреждение кровли сильным ветром.



Порядок установки названных элементов кровли существенно различаются:



Карнизная планка монтируется перед укладкой черепицы. Сначала крепятся крюки для водосточных желобов, над ними и устанавливается карнизная планка, чтобы направлять в желоба стекающую по крыше воду.



Торцевую планку устанавливают после крепления черепицы. Она должна полностью перекрывать торец кровельной конструкции.



Использование защитных планок, а также планок примыкания гарантирует водонепроницаемость и целостность всей конструкции кровли. Таким образом будет обеспечена долгая служба всего здания.