Песни Кати Ростовцевой продолжают штурмовать эфиры. Только что известная певица выпустила танцевальный хит Добровольный плен, которой звучит на Русском Радио, Радио Дача и на других станциях. Изюминки добавляет тот факт, что поет Катя о главной паре российского шоу-бизнеса.

Песни Кати Ростовцевой продолжают штурмовать эфиры. Только что известная певица выпустила танцевальный хит "Добровольный плен", которой звучит на "Русском Радио", "Радио Дача" и на других станциях. Изюминки добавляет тот факт, что поет Катя о главной паре российского шоу-бизнеса.Это песня о двух людях, которые не представляют своей жизни друг без друга, прямо как Мастер и Маргарита, Пьер Безухов и Наташа Ростова, Адонис и Афродита. Но самой знаковой персоной этой композиции стала Алла Борисовна Пугачева. Строчка "Галкин ты, ну а я Пугачева" просто не может не запомниться и не зацепить слушателя, ведь это самая яркая пара отечественного шоу-бизнеса, за которой следят миллионы!"Изначально цели использовать громкие фамилии у меня не было", – делится своими мыслями автор всех песен Кати Ростовцевой Ольга Морозова, – все получилось абсолютно случайно. Дело в том, что Катю в школе часто путали с Наташей Ростовой, она несколько раз об этом рассказывала. И поэтому я не могла не включить этих персонажей в эту шутливую песню. И тут же всплыла рифма к фамилии Ростова – Пугачева! В итоге у нас появилась песня про Аллу Борисовну с Максимом Галкиным. Их любовная история не может оставить равнодушным никого".А 30 октября состоялась премьера клипа на эту песню. Это были съемки настоящего боевика или триллера – мы стреляли из автоматов, были привлечены каскадеры для сложных трюков, снимались ожесточенные драки. На площадку был завезён целый арсенал оружия, выдавались специальные наушники, чтобы не повредить уши, потому что было очень громко. Все происходило на заброшенном заводе, Но во время съемок финальной сцены, когда снимался поцелуй главных героев, на площадке царила невероятная тишина!"Стоит напомнить, что четвертый муж Пугачевой Филипп Киркоров в 1996 году тоже пел об Алле Борисовне. Тогда в популярной песне "Зайка моя" на стихи Виктора Платицына прозвучало: "Я для тебя сверну горы, ты Пугачева, но я ведь Киркоров!" Успех хита был сумасшедший. Теперь на подобный же успех может рассчитывать и Катя Ростовцева.