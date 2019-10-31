22-летняя Кайли Дженнер активно ведет свои социальные сети. Она ежедневно радует фолловеров экстравагантными снимками, зачастую слишком откровенными.

22-летняя Кайли Дженнер активно ведет свои социальные сети. Она ежедневно радует фолловеров экстравагантными снимками, зачастую слишком откровенными.На этот раз модель опубликовала на своей личной странице в Инстаграм-аккаунте фото с близкой подругой – Анастасией Караниколау. Юные девушки предстали в весьма пикантных амплуа и продемонстрировали свои аппетитные формы.Инстадивы облачились в костюмы Playboy Bunny – "зайчиков Playboy". Для этого образа им потребовались черные боди-бандо с пушистыми хвостиками, капроновые колготки, заячьи ушки, воротники с бабочкой и нарукавники.Примечательно, что у Кайли хвост и уши были черными, а у Анастасии – белыми. Видимо, подруги решили сыграть на контрасте."Стас сказала, что у меня вечеринка Playboy", – подписала снимокодна из сестер Кардашян."Я люблю тебя, моя близняшка по жизни", – ответила ей в комментариях Караниколау.Отметим, образ Playboy Bunny появился в 1960 году в первом клубе журнала Playboy в Чикаго и сразу получил всемирное признание. Долгое время в этом амплуа красовалисьвыполняющие работу официанток и хостес молодые девушки.29 Окт 2019 в 12:51 PDTНапомним, недавно Дженнер разошлась со своим экс-бойфрендом и отцом ее дочери Трэвисом Скоттом. Молодым людям удалось договориться без вмешательства о вопросах, касающихся воспитания малышки. Бывшие влюбленные решили, что они будут делить поровну проведенное с девочкой время, но жить при этом она останется с матерью.После разрыва музыкант спокойно переехал в свой дом в западном Голливуде. А Кайли осталась жить в гигантском поместье в элитном районе Лос-Анджелеса Хидден-Хиллз.