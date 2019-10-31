Станция Шиес в Архангельской области имеет все шансы стать таким же символом обмана и провокации, как знаменитая пробирка Колина Пауэлла, в которой он принес в ООН якобы секретное оружие Саддама. Каких только слухов не ходит про эту далекую архангельскую станцию – и радиоактивные отходы тут якобы собираются складировать, и военное положение в окружающих поселках вводить.

Станция Шиес в Архангельской области имеет все шансы стать таким же символом обмана и провокации, как знаменитая пробирка Колина Пауэлла, в которой он принес в ООН якобы секретное оружие Саддама. Каких только слухов не ходит про эту далекую архангельскую станцию – и радиоактивные отходы тут якобы собираются , и военное положение в окружающих поселках .По факту же на площадке не существующего еще экотехнопарка не ведется никаких работ. Зато на протяжении нескольких месяцев в Ленском районе и в республике Коми работают сразу три инфоцентра инвестора экотехнопарка "Шиес". И в них любой желающий может узнать правду, что называется, из первых уст, без слухов, домыслов и откровенных фантазий.И таких людей немало. По словам , работающего в информационном центре компании "Технопарк" на самой станции Шиес, к ним ежедневно обращаются всего 5-10 человек."Бывает, что я выхожу к людям и общаюсь с ними либо на перроне, либо прихожу в лагерь активистов, – рассказывает он. – Многие эмоциональны, менее восприимчивы к информации, и, как правило, то, что они знают – это заголовки статей или публикаций в соцсетях. Соответственно, настроены они бывают довольно агрессивно. Но остальные, и их довольно много, задают вполне конструктивные вопросы и охотно вступают в обсуждение".Больше всего гостей Шиеса интересует, какой именно мусор будут завозить на станцию."На этот вопрос мы отвечаем, что кроме твердых коммунальных отходов ничего иного размещаться не планируется. В принципе людей устраивает ответ, что здесь не предполагаются к размещению строительный мусор и промышленные отходы. Сюда не будут привозить токсичные отходы. Это для них важно, потому что доходило до того, что они спрашивали – а не собираемся ли мы сюда завозить ядерные отходы. И мы подтверждаем – отходы будут только коммунальные, и только 4 и 5 класса опасности", – говорит Лодыгин.Не обходится и без эксцессов – как-то в июне один из активистов пропустил прием назначенных ему лекарств и стал вести себя неадекватно. Но и с ним сотрудники инфоцентра смогли найти общий язык."Я понял, в каком состоянии находится человек, что ему нужен выплеск энергии, и в итоге сам простоял с ним около полутора часов. С четырех утра с ним постоянно находились двое активистов, которые его караулили, они отобрали у него туристическое снаряжение, ножи, топоры, отдали это все полицейским на хранение", – вспоминает Лодыгин.В других инфоцентрах тоже бывают напряженные моменты. Так, например, в Яренске на информационный офис "Технопарка" недавно напал злоумышленник."Нападение произошло ночью и на работу информационного центра никак не повлияло, – координатор сети инфоцентров Николай Беляев. – С утра в штатном режиме открылись, ну разве что приехали полицейские, чтобы взять объяснение. Нападение вызвало негативное отношение у местных жителей, потому что какие-то непонятные люди дискредитируют их самих и их поселок. Местные жители, узнав про погром, приходили, спрашивали, как у нас дела. Кроме того, я слышал, что одного нападавшего поймали, он пьяный зачем-то все это устроил. Сам себе жизнь испортил".Но такие случаи все же скорее исключение. В основном информационные представительства "Технопарка" спокойно делают свое дело – рассказывают местным жителям о современных подходах к проблеме накопления мусора, новых технологиях переработки отходов и ходе работы по созданию экотехнопарка на станции Шиес."Изначально у населения Ленского района не было вообще никакой информации относительно нашего проекта. А когда у людей нет информации, то всевозможные домыслы и слухи, конечно, увеличиваются до невероятных масштабов. Поэтому наше появление в Яренске, Сыктывкаре и на самой станции Шиес было очень своевременным и востребованным, – уверен Беляев. – Сегодня к нам приходят местные жители, приезжают люди из других населенных пунктов. Получив информацию, некоторые из них возвращаются за новыми данными, и по ним видно, как уходит настороженное и отрицательное отношение. Так что наша работа, конечно, очень важна – мы убираем негатив".Иногда диалоги носят совершенно непредсказуемый характер, особенно если речь идет о так называемых "активистах". Хорошо, когда они приходят действительно разобраться в том, что планируется делать в Шиесе, а что – нет. Но бывает, что люди и сами не понимают, чего хотят."Активисты всегда приходят группами, ведут видеозапись, чтобы потом смонтировать. С ними, конечно, конструктивного разговора не получается. Мы, говорят, не хотим московский мусор. Я у них спрашиваю – а архангельский мусор можно? Да, говорят, можно, мы не против архангельского мусора. То есть если на ту же самую территорию привозить отходы из другого места, то это вроде как природе не помешает", – директор инфоцентра в Сыктывкаре Алексей Таличкин.По его словам, далеко не все посетители настроены непримиримо и агрессивно. Большой интерес у местных жителей, например, вызывает социальная программа "Технопарка", в рамках которой в Ленском районе ремонтируются школы, детские сады и медицинские объекты. Интерес при этом зачастую вполне прагматический – например, в виде предложений купить различные материалы и пленку для строительства. Регулярно спрашивают и о возможности трудоустройства, уровне зарплаты в экотехнопарке, планах компании по обучению новых сотрудников.Как видно из этих примеров, инвестор экотехнопарка в Шиесе – компания "Технопарк" – достаточно прозрачна и заинтересована в диалоге с местным населением. Кстати, ее программа открытости не исчерпывается информационным центрами – в интернете действует сайт проекта , на котором организована прямая трансляция с видеокамер, установленных на площадке экотехнопарка.Те, кто в силу каких-то причин не может или не хочет обратиться в информационный центр, могут задавать свои вопросы там же, на сайте. Для этого можно воспользоваться специальной формой обратной связи или набрать единый номер информационного центра 8-800-511-18-42.