Вагонкой называется самый распространенный отделочный материал, применяемый для внешних или внутренних работ по облицовке поверхностей.

Ранее при производстве вагонки использовали исключительно натуральное дерево, а сейчас все чаще применяют высококачественный пластик различных цветов.

С учетом того, что на строительном рынке вагонка из года в год остается самым востребованным материалом, то и производители стараются производить самые разнообразные виды этого облицовочного материала. Взгляните на фото примеров обшивки балконов вагонкой в Минске, чтобы наглядно представить вариант использования материала.

Как закрепить правильно вагонку?

Сначала следует задуматься о том, какую вагонку нужно приобрести для облицовки, а зависит выбор, главным образом, от того, в каком именно помещении будут обшиваться ею поверхности стен или потолков. Так, деревянный облицовочный материал применять можно для отделки поверхностей в гостиной, домашнем кабинете, спальне или на лоджии. Варианты из пластика рекомендуется использовать для обшивки ванной, лоджии, туалета или застекленного балкона. Пластиковую вагонку не желательно использовать для обшивки открытых балконных конструкций, так как пластик является материалом очень хрупким, то он просто не выдержит холода и температурных перепадов и постепенно начнет трескаться. Для этих целей нужно использовать морозостойкую вагонку.

После выбора вагонки следует задуматься о том, каким образом нужно будет ее закрепить, а сделать это можно, в принципе, самостоятельно и без посторонней помощи. Кстати сказать, даже если вы решите подключить к работе специалистов, то обшивка балкона вагонкой на стоимости скажется совсем малозначительно. Однако специалисты сделают все максимально точно и правильно.

Монтаж этого облицовочного материала можно выполнить несколькими способами, применяя для этой цели гвозди, кляммеры или же саморезы.

Кляммеры, предназначенные для установки вагонки, представляют собой особые крепления-скобы, используемые в качестве держателей панелей. Специалисты рекомендуют использовать для монтажа панелей вагонки именно кляммеры, так как на материале они не оставляют никаких повреждений, да и после установки их совершенно не видно.

Если вагонку нужно установить в том доме, который был построен из круглого бревна, кирпича или пенобетонных блоков, то перед монтажом такого материала предварительно придется создать обрешетку из деревянных реек. Если обшивка будет осуществляться горизонтально, то деревянную обрешетку придется прикрепить к боковым стенам и по центру.