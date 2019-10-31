Для гитариста большое значение имеет грамотно выбранная качественная гитара.

Чистое и правильное звучание композиций возможно только с хорошим инструментом. Поэтому к выбору гитары необходимо подойти с особой тщательностью.

Грамотный выбор инструмента – залог качественной музыки.

Перебирая разнообразные варианты, стоит обратить внимание на соответствие инструмента нескольким важным критериям:





Звук гитары напрямую зависит от материала струн, натянутых на гриф.

При желаемом громком звуке стоит выбирать акустическую гитару, так как на грифе этого инструмента натянуты металлические струны. Нейлоновые струны дают наоборот более мягкий звук. Они натягиваются на классические гитары. Для юных гитаристов оптимальным выбором классической гитары станет инструмент Hohner HC-06, сочетающий высокое качество с доступной ценой. Среди акустических гитар пользуется популярностью инструмент типа «вестерн».





Хорошим выбором станет качественный инструмент с доступной ценой.

Начинающим гитаристам следует подбирать инструмент по цене, укладывающейся в среднестатистический диапазон. Дешевая гитара долго не прослужит, и качество звука отобьет желание дальнейшего обучения.





Проверка инструмента обязательна при его покупке.

Вовремя отмеченные повреждения корпуса инструмента, дребезжание струн избавит от некачественной покупки. Струны на наличие дребезжания проверяются на первых ладах, также расстояние между струнами и ладами грифа должно быть менее 4 миллиметров.





Производитель и модель инструмента играют существенную роль в выборе.





Качественные инструменты выпускают американские и японские производители. По доступной цене неплохой выбор предлагают корейские и китайские производители.

Материал инструмента имеет большое значение.

Изучение материала выбранной модели позволят определить степень качества звучания инструмента.

Гитара, гриф и деки которой выполнены из красного дерева, более предпочтительна. Обработка дерева в варианте ламинат, шпон или фанера считается экономичным, тогда как цельный массив – более дорогостоящий и качественный вариант.

Обязательное условие хорошей гитары – отсутствие влаги на дереве. Не должны пройти без внимания и изучение материала струн, их производителя.

Вовремя изученная информация – советы, рекомендации, отзывы – помогут грамотно выбрать качественную гитару с доступной ценой и долгим сроком службы.