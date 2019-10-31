Цифровое пианино - отличное решение для тех, кто хочет научиться играть на классическом музыкальном инструменте, но по какой-то причине не может его приобрести. Однако чтобы не разочароваться в выборе, при покупке важно учесть несколько факторов.

Цифровое пианино - отличное решение для тех, кто хочет научиться играть на классическом музыкальном инструменте, но по какой-то причине не может его приобрести. Однако чтобы не разочароваться в выборе, при покупке важно учесть несколько факторов. В первую очередь необходимо определиться, с какой целью совершается покупка. В современных интернет-магазинах можно купить музыкальные инструменты двух типов:



предназначенные для обучения;

используемые как для игры, так и для аранжировки музыки.



Отличия между этими двумя вариантами состоят не только в цене. Так, цифровое пианино с расширенными возможностями, или как его ещё называют пианино-синтезатор, можно будет использовать в профессиональной деятельности, если ученик решится связать свою жизнь с музыкой. Если же инструмент покупается только для обучения, первого вида будет более чем достаточно.

Кроме того, перед покупкой важно удостовериться, что оно соответствует своему акустическому прототипу. Так, нужно обратить внимание на количество клавиш. Желательно, чтобы их было 88, как и классическом инструменте, а не 76. В таком случае при обучении не нужно будет подстраиваться и переучиваться, что очень важно для новичка.

Ещё один немаловажный фактор - механика клавиатуры. Она должна полностью соответствовать той, которой обладает классическое пианино: определенный размер клавиш, уровень взвешенности, степень жесткости нажатия. Таким образом в процессе игры практически не будет чувствоваться разницы между цифровым и акустическим инструментом, что, безусловно, положительно отразится на качестве обучения.

Ещё один важный критерий обучения - выработка правильной посадки и постановки рук. Этого можно добиться только при использовании корпусного цифрового инструмента.

При покупке также стоит обратить внимание на такие технические характеристики как полифония и мощность акустической системы. Хороший инструмент позволяет звучать 128 нотам одновременно. А качественная акустика обеспечит точную передачу звука.

Решаясь на покупку, стоит обратить внимание на производителя. На сайте http://www.muzgear.ru/category/yamaha-ydp/ представлены цифровые пианино ведущих фирм. Они обладают опытом производства высококлассных музыкальных инструментов. Это даёт гарантию, что при изготовлении были использованы профессиональные технологии. Конечно, их стоимость может быть довольно высокой, но качество - это не то, на чем стоит экономить. Ещё один аргумент в пользу фирмы с мировым именем - гарантия качества. Такой инструмент прослужит не одно десятилетие.