«Коням овса не додают» - в сети появились материалы о бедственном положении животных в Ковровской городской конно-спортивной школе.

«Коням овса не додают» - в сети появились материалы о бедственном положении животных в Ковровской городской конно-спортивной школе. Наш корреспондент разбирался на месте.Даша Запруднова в школе уже девятый год. Начинала с пони, теперь в старшей группе. Помогает в конюшне ухаживать за лошадьми - чистить, кормить, выезжать. Про здешних животных знает, пожалуй, всё. И не понимает, почему кто-то решил, что им есть нечего.Дарья Запруднова, воспитанница конно-спортвной школы: «У нас сейчас с кормами проблем нет. Лошади даже не проедают: когда их выводят гулять на улицу, то сено у них ещё остается. То есть у нас и каши есть, и овес нормальный. То есть у нас всё нормально».На вопрос - почему у некоторых ребра видны - ответ простой. Многим животным здесь по 25-27 лет, тогда как обычно они не перешагивают 23-летний порог. Возрастные изменения. Работать в спорте они уже не могут, но и расстаться с ними здесь не готовы. Так же как всех - кормят, ухаживают. Любят. Конечно, можно бы разнообразить рацион - соглашаются в городском управлении спорта. Но положенное по нормативам все животные получают. Знают в администрации и о других проблемах школы.Станислав Чесноков, директор управления физической культуры и спорта Коврова: «Тяжело найти на такую зарплату, например, конюхов. Зачастую тренерский состав и управленческий состав вынужден брать в руки лопату, потому что работника на постоянной основе достаточно проблематично найти».Управленческий состав - это Марина Евсеева, директор. Это она ищет спонсоров, ищет конюхов, ищет хорошее сено и берет в руки лопату.Марина Евсеева, директор МБУ «Спортивная школа по конному спорту» Коврова: «Если раньше финансирование было в 2 раза больше в нашей конюшне — да, сейчас оно в два раза меньше. Это при том, что цены выросли в три раза больше по сравнению с предыдущими годами. Раньше было больше ставок в штатном расписании, сейчас меньше в связи с оптимизацией проводимой. Но мы относимся к этому с пониманием и умудряемся выживать даже в таких условиях».Ждать увеличения финансирования из муниципального бюджета в управлении спорта не советуют. Помогает область. В этом году школа получила субсидию, которую потратили в том числе на новые ограждения, соответствующие пожарным требованиям. В следующем - обещают повысить зарплаты. На 4,5 процента.Станислав Чесноков, директор управления физической культуры и спорта Коврова: «Так как у них есть кандидаты в члены сборной страны, они получат небольшие суммы на выезд, на командировки. Сейчас в бюджете не предусмотрены деньги на соревнования, в следующем году они смогут это предусмотреть».Если бы была возможность закупить молодых лошадей - были бы и новые спортивные результаты. Ученики школы хорошо показывают себя на соревнованиях по драйвингу. Та же Даша - занимает первые места по конкуру и выездке. Проблема есть в каждой конюшне, говорить она, просто кто-то об этом говорит, а кто-то молча с ними справляется.Екатерина Максимова, Александр Парфенов. «Вести-Владимир»