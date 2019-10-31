Следственный Комитет РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетних. Материалы направлены в прокуратуру.

Следственный Комитет РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетних. Материалы направлены в прокуратуру.По версии следствия, с мая 2015 по август 2017 года 51-летний Сергей Кокорин изнасиловал 9 детей из приюта в Челябинской области, воспользовавшись их беспомощным состоянием. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".В начале 2018 года СМИ сообщали о том, что в Лазурненской коррекционной школе-интернате преподаватели устроили детский бордель. По словам воспитанников, к ним приходили двое мужчин, одного из них называли Серегой. Следователям удалось установить личность одного из "гостей" приюта. Им и оказался – Кокорин.Он часто приезжал в интернат, ходил с воспитанниками детдома на озеро, угощал сладостями, шампанским и сигаретами, а потом принуждал их к сексу. Сначала его отправили под домашний арест, но мужчина нарушил условия, поэтому его заключили под стражу. Воспитателей проверили на детекторе лжи и разрешили им вернуться к работе, передает.