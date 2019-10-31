В прошлый раз ему назначили 400 часов исправительных работ

В Кольчугинском районе возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в краже велосипеда. Ранее он уже привлекался к ответственности за схожее преступление, сообщают в УМВД России по Владимирской области.20 октября в полицию обратилась жительница Кольчугино, сообщившая о краже велосипеда. Полицейские задержали по подозрению мужчину, ранее уже воровавшего велосипед. Оказалось, что он катался на украденном транспорте.