Ранее судимый за аналогичное деяние фигурант похитил велосипед из подъезда жилого дома

20 октября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району обратилась 30-летняя местная жительница, сообщившая о краже велосипеда. Сотрудникам полиции, прибывшим по указанному адресу, потерпевшая сообщила, что транспорт хранился в подъезде дома, на лестничной площадке.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении кражи задержали ранее судимого 45-летнего местного жителя, ранее уже попадавшего в поле зрения правоохранителей.Установлено, что фигурант после хищения самостоятельно пользовался транспортном до момента задержания. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Судом ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято.