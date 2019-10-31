Поздним вечером 25 июня 1910 года на сцене Парижского оперного театра состоялось первое представление балета «Жар-птица» в исполнении артистов труппы Сергея Дягилева «Русский балет».

Успех премьеры был настолько велик, что его автор, молодой и никому не известный русский композитор Игорь Стравинский, сразу же стал знаменитым.

Стравинский родился в 1882 году в Ораниенбауме, близ Петербурга, в семье выдающегося оперного артиста Ф.И. Стравинского. В возрасте десяти лет Стравинский начал заниматься фортепьяно. Первые сочинения композитора относятся к шестнадцати годам. Поступив на юридический факультет Петербургского университета, Стравинский знакомится с сыном Н.А. Римского-Корсакова, который знакомит молодого композитора со своим отцом. Так Стравинский стал учеником Н.А. Римского-Корсакова, который занимался с ним инструментовкой и композицией около трех лет. Услышав первые сочинения молодого композитора, Сергей Дягилев, отличавшийся необычайно тонким чутьем на открытие новых талантов, предложил Стравинскому написать музыку для совершенно нового балета, сюжетом которого стала русская народная сказка. Премьера балета состоялась весной 1910 года в Париже. С этого момента творчество композитора стало тесно связано с Дягилевской антрепризой.

Композитор-новатор

После «Жар-птицы» последовали два других балета — «Петрушка» (1911) и «Весна священная» (1913). Оба они были также написаны для труппы С.П. Дягилева. Постановки этой труппы принесли композитору огромную славу, несмотря на громкий скандал, разразившийся после премьеры второго балета и вызванный неординарностью и оригинальностью альтернативной музыки. Одной из самых важных особенностей музыкального языка балета «Петрушка» была политональность. Сейчас же, благодаря радикальной новизне музыкального языка и прежде всего ритма, «Петрушка» является одним из лучших образцов всей музыки XX в. Благодаря этому сочинению, а также произведениям, созданным позже, Стравинский, наряду с Шёнбергом и Бартоком, стал одним из бесспорных мастеров современной музыки.

Творчество композитора можно разделить на три этапа: русский, неоклассический и сериальный (или додекафонный).

В первый период были созданы три вышеупомянутых балета, а также «История солдата» (1918) и «Свадебка» (1923), отличающиеся блестящей инструментовкой, жесткостью гармонии и острым характером ритмов.

Период неоклассицизма

Стравинский всегда отличался способностью удивлять и приводить в замешательство даже своих поклонников. Несмотря на заслуженный успех, композитора больше не привлекало создание масштабных и монументальных произведений. После Первой мировой войны в его творчестве произошел радикальный и неожиданный поворот.

В 1920 году состоялась премьера балета «Пульчинелла». Декорации к спектаклю изготовил друг композитора Пабло Пикассо, работы которого, как и произведения Стравинского, с трудом укладывались в рамки какого-либо конкретного художественного направления. Этот балет удивил как поклонников, так и недоброжелателей композитора, поскольку автор обратил здесь свой взор в прошлое. Он взял за основу классическую музыку итальянского композитора Джованни Батиста Перголези и переработал ее с точностью, граничившей с пародией. Скандал был грандиозным. Произведение не было принято почитателями Стравинского, которые усмотрели в нем явную измену передовым течениям музыкального искусства. Противники композитора восприняли балет как насмешку над традициями.

После «Пульчинеллы», балета, ознаменовавшего собой начало периода неоклассицизма в творчестве композитора, Стравинский написал целый ряд произведений, в которых отдал дань выдающимся музыкантам прошлого: Генделю в опере-оратории «Царь Эдип» (1927), Чайковскому в балете «Поцелуй феи» (1928), Гайдну в «Симфонии in С» (1940), Баху в «Концерте ре мажор» (1947)... Помимо этих сочинений, Стравинский пишет «Симфонию псалмов» (1930). Опера «Похождения повесы» (1951) является вершиной этого периода в творчестве Стравинского и знаменует собой его окончание.

В последний период творчества Стравинский обратился к додекафонной системе композиции, созданной Шёнбергом. В этой технике, называемой еще «двенадцатитоновой музыкой» или «серийной техникой», использовался звукоряд из 12 ступеней. К этому периоду относятся балет «Агон» (1957), кантата «Плач пророка Иеремии» (1958), музыкальное представление «Потоп» (1962). Композитор умер в Нью-Йорке в 1971 году.