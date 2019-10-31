Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах группы семи до тех пор, пока, она не будет уважать территориальную целостность соседей и придерживаться стандартов демократических обществ.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах "группы семи" до тех пор, пока, "она не будет уважать территориальную целостность соседей и придерживаться стандартов демократических обществ".Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в США на встречу семёрки в 2020 году. Американский лидер не раз говорил, что обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией. А канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата восьмерки с прогрессом в украинском урегулировании.