Мать отвечает за сына? Женщина рискует встретить новый год в голых стенах

Виновна, поэтому в помощи отказать. Такой вердикт вынесла общественность Коврова по отношению к матери взрослого хулигана, из-за которого произошел взрыв газа в жилом доме. На чью помощь ей рассчитывать?Сейчас о взрыве бытового газа в квартире напоминает только копоть на стенах. Летом этого года взрослый мужчина, после лечения в специализированной клинике, вырвал газовый шланг. Погибли его отец и соседка. А мать - Людмила Николаевна осталась без мужа, жилья и средств к существованию. В доме пострадали несколько квартир. Жильё Федотовых выгорело полностью. Другого жилья нет, а в одиночку ремонт квартиры пенсионерке не осилить.Людмила Федотова, пострадавшая: "Нужны полы, нужно стены штукатурить, мебели никакой нету и никакой техники нету. Ничего нету, пустая квартира."Для помощи пострадавшим была сформирована специальная комиссия. По результатам её проверки выделены субсидии на восстановление жилья. Отремонтировали подъезд, соседнюю квартиру, а Людмиле Николаевне сказали, что ей положено только "контурное закрытие" квартиры. То есть установка окон, двери и реставрация перегородки с соседней квартирой. Все остальное пенсионерка должна сделать сама.Людмила Федотова, пострадавшая: "Всегда говорят, вам ничего не будет, говорят, вам поставили окна, стену и дверь, больше к нам не ходите. Я ходила очень много раз, писала, писала губернатору, но не знаю, дошло или не дошло ли."За свой счет Людмила Николаевна установила отопление, сантехнику. Но в квартире до сих пор жить нельзя. На какое-то время пенсионерка нашла приют у друзей. Потом родной завод помог путевкой в профилакторий, которая заканчивается на днях. Почему Людмиле Федотовой не сделали полноценный ремонт? - ответ дали в администрации Коврова.Юлия Миронова, начальник отдела по работе со СМИ и общественными организациями администрации г. Коврова: "Решение о проведении ремонтных работ в минималистском объеме принималось на заседании специальной комиссии, не администрацией города Коврова. Это уже был уровень администрации Владимирской области. Депутатами совета народных депутатов было принято решение направить обращение губернатору Владимирской области.... с просьбой изыскать дополнительные средства на проведение дополнительных ремонтных работ в квартире этой жительницы."Сейчас администрация Коврова нашла 224 тысячи рублей на ремонт квартиры Людмилы Федотовой. Женщина сама решит, какие работы нужны в первую очередь. Встретить Новый год она надеется дома.Екатерина Таманова, Александр Парфенов. Вести Владимир.