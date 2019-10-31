Ничто человеческое не чуждо знаменитостям, однако это перебор. Как оказалось, Гоша Куценко умудрился накопить астрономические долги.

Ничто человеческое не чуждо знаменитостям, однако это перебор. Как оказалось, Гоша Куценко умудрился накопить астрономические долги.Выяснилось, что задолжал актер не много не мало – порядка 700 тысяч рублей. Неподъемная сумма для обычных россиян, но впрочем, похоже, знаменитого артиста это нисколько не беспокоит. Положение его дел таково, что он, похоже, и не собирается покрывать задолженность.Серьезный долг у знаменитости образовался еще четыре года назад – в 2015. С тех пор Куценко не внес еще ни одного платежа, а проценты по "штрафам" продолжают набегать. Кроме того, неизвестно, какой именно организации звезда отечественного шоу-бизнеса задолжал такую астрономическую сумму, но судя по всем, речь идет о ГИБДД или кредитных компаниях.Впрочем, менеджеры актера отметили, что ни о каких долгах ничего не слышали. Корреспонденты телеканала РЕН ТВ с его представительницей – Анастасией. В разговоре с журналистами девушка сказала, что не располагает такой информацией и отказалась, пока, давать какие-либо комментарии. Она подчеркнула, что поступившие сведения обязательно будут проверены."Мне уже звонили по этому поводу. Я уже разговаривала с вашим коллегой. У нас нет никакой задолженности, естественно, сейчас проверим эту информацию. Пока что я официально комментарий не даю", – высказалась девушка.