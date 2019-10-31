В пассажирском поезде в пакистанской провинции Пенджаб взорвался газовый баллон. Леденящие кадры катастрофы появились в сети.
В пассажирском поезде в пакистанской провинции Пенджаб взорвался газовый баллон. Леденящие кадры катастрофы появились в сети.
По последним данным погибли 62 человека. Остается лишь надеяться, что этот список не будет пополнен.
Поезд ехал из Карачи в Равалпинди.
Как телеканал "360", на кадрах видно, что полыхает железнодорожный состав. Вагоны объяты пламенем сверху донизу. По свидетельствам очевидцев произошедшей катастрофы, сейчас буйство стихии охватило практически весь поезд.
ФАН , что министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид рассказал, что большинство
людей погибли, выпрыгивая из охваченного пламенем состава на полном ходу.
"Две кухонные плиты взорвались. На них готовили, подливали масло в огонь", – слова из его интервью телеканал "Царьград".
Train Fire - According to Pak media, 62 people have lost their lives. was caused when some of the passengers were preparing breakfast on the speeding train in violation of rules.
— Kirandeep (@raydeep)
К счастью, на данный момент огонь потушен. К спасательной операции привлекались
солдаты пакистанской армии, а также военный вертолет. Пострадавшие были отправлены доставили
в больницы и госпитали города Бахавалпур и в другие больницы
района Рахим Яр-Хан.