В пассажирском поезде в пакистанской провинции Пенджаб взорвался газовый баллон. Леденящие кадры катастрофы появились в сети.

В пассажирском поезде в пакистанской провинции Пенджаб взорвался газовый баллон. Леденящие кадры катастрофы появились в сети.По последним данным погибли 62 человека. Остается лишь надеяться, что этот список не будет пополнен.Поезд ехал из Карачи в Равалпинди.Как телеканал "360", на кадрах видно, что полыхает железнодорожный состав. Вагоны объяты пламенем сверху донизу. По свидетельствам очевидцев произошедшей катастрофы, сейчас буйство стихии охватило практически весь поезд.ФАН , что министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид рассказал, что большинстволюдей погибли, выпрыгивая из охваченного пламенем состава на полном ходу."Две кухонные плиты взорвались. На них готовили, подливали масло в огонь", – слова из его интервью телеканал "Царьград".Train Fire - According to Pak media, 62 people have lost their lives. was caused when some of the passengers were preparing breakfast on the speeding train in violation of rules.— Kirandeep (@raydeep)К счастью, на данный момент огонь потушен. К спасательной операции привлекалисьсолдаты пакистанской армии, а также военный вертолет. Пострадавшие были отправлены доставилив больницы и госпитали города Бахавалпур и в другие больницырайона Рахим Яр-Хан.