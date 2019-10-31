Доктор технических наук Дмитрий Поспелов скончался на 87-м году жизни в Москве. Ученый почувствовал себя плохо в среду, 30 октября. Прибывшие на место медики не смогли спасти его. Причина ..

Доктор технических наук Дмитрий Поспелов скончался на 87-м году жизни в Москве. Ученый почувствовал себя плохо в среду, 30 октября. Прибывшие на место медики не смогли спасти его. Причина смерти устанавливается.Напомним, в 1956 году Дмитрий Поспелов окончил механико-математический факультет МГУ. Его называют родоначальником советской школы искусственного интеллекта. Под руководством ученого был создан прототип отечественного ЭВМ нового поколения, сообщает "".