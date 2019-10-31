Хотите попробовать себя в роли рок-звезды?

Лестница в небо. Как собрать свою группу.

Или просто отточить свое мастерство, играя с другими музыкантами? Многие гитаристы, даже с небольшим опытом, успешно играют в самых разных коллективах. Собрать свою группу и приобрести популярность, как минимум, в масштабах города, достаточно просто.

Для начала необходимо определиться с целями. Для чего создается группа? Это будет просто хобби, приятное времяпрепровождение на репетициях и концертах? Или вы хотите зарабатывать музыкой на жизнь? Или ступень в музыкальном развитии? В принципе все это, конечно, совместимо, но все же четкая первоначальная стратегия поможет избежать разочарования. Далее нужно объективно оценить уровень владения инструментом. Возможно, стоит пройти курсы гитары (музыкант всегда должен совершенствоваться). В более-менее крупных городах всегда есть музыканты вашего уровня, не важно, профессионал вы или играете несколько месяцев. Найти их можно обычно в тематических сообществах социальных сетей, иногда даже по объявлениям. Но, конечно, наиболее эффективный способ собрать единомышленников – личные знакомства. Познакомиться с другими музыкантами можно на тех же курсах игры, на концертах, репетиционных базах. Одним словом процесс поиска творческий.

И вот коллеги по будущей группе найдены. Роли распределяются в зависимости от личных предпочтений участников.

Классическая рок-группа состоит из четырех или пяти участников – два гитариста, бас-гитарист, вокалист и ударник. Вокалист часто сам играет на гитаре. Но такой состав отнюдь не догма. Клавишные или духовые инструменты, элементы электронной музыки, – добавить можно все что угодно. Или наоборот сократить количество инструментов. Эксперименты часто приводят к успеху. Обычно сложнее всего с барабанщиками. Точнее с хорошими ударниками. Это на гитаре можно тихонечко репетировать дома даже по ночам. С ударными так не получается.

Следующим ключевым моментом будет определение стиля музыки. Хорошо, когда все участники предпочитают похожую музыку и не приходится все время искать компромиссы. Хотя действительно интересная музыка рождается на пересечении стилей.

Начало положено. Следующий шаг репетиции и еще раз репетиции. Перед выходом «в люди» нужно сыграться, почувствовать друг друга и отработать материал для уверенного тридцатиминутного выступления. Возможно, получив некоторый опыт, вы осознаете, что не помешает записаться в школу гитары.

Первый концерт. Вот это и будет настоящим началом. Только после первого выхода на сцену в полном составе станут видны многие ошибки и сильные стороны. Места, в которых с удовольствием будут рады видеть молодую группу, легко найти в интернете, особенно в тех же соцсетях. Стучитесь и вам обязательно откроют.

Музыкой можно зарабатывать на жизнь. Это факт. Да, обычно в начале за выступления платят очень мало или вообще ничего, но с повышением качества звучания и ростом популярности, вам будет все проще находить людей, готовых платить за ваше творчество.