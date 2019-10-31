Разыгрывающий Голден Стэйт Уорриорз Стефен Карри сломал левую руку в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой Финикс Санс (110:121).

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри сломал левую руку в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой "Финикс Санс" (110:121).Защитник получил травму в третьей четверти в результате столкновения с центровым "Санс" Ароном Бэйнсом, который затем упал на 31-летнего баскетболиста сверху. Карри заработал фол, но из-за болевых ощущений не смог исполнить штрафные броски и покинул площадку.Рентгеновское обследование выявило у Карри перелом пястной кости. Как сообщает пресс-служба лиги, сроки восстановления баскетболиста определит детальное медобследование.Напомним, Стефен выступает за "Уорриорз" с 2009 года. В составе "войнов" американец трижды становился чемпионом НБА (2015, 2017, 2018) и дважды признавался самым ценным игроком лиги (2015, 2016).