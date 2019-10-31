Дикие хищные животные с наступлением холодов ищут чем бы полакомиться.

Дикие хищные животные с наступлением холодов ищут чем бы полакомиться. Очевидцы выложили сегодня в соцсетях свою неожиданную встречу с лисой. Рыжую плутовку обнаружили в черте города на территории Красносельских гаражей. Она пыталась выкопать что-то из-под снега. И практически не обращала внимания на присутствие человека. В сети сразу пошли бурные обсуждения - не редко лисы становятся переносчиками бешенства, поэтому многие предположили, что это и стало причиной её выхода в город. Другие заметили, что лиса всё-таки боязливо отходит в сторону. В любом случае, специалисты не рекомендуют близко подходить к диким животным.