Ксения Собчак появилась на презентации, устроенной Яной Рудковской. На гламурную телеведущую немедленно набросились из-за ее вида.
<a href="https://33live.ru/novosti/31-10-2019-lishivshayasya-volos-sobchak-vyshla-v-svet-i-byla-atakovana.html" target="_blank">Лишившаяся волос Собчак вышла в свет и была атакована</a> - Ксения Собчак появилась на презентации, устроенной Яной Рудковской. На гламурную телеведущую немедленно набросились из-за ее вида.
[url=https://33live.ru/novosti/31-10-2019-lishivshayasya-volos-sobchak-vyshla-v-svet-i-byla-atakovana.html]Лишившаяся волос Собчак вышла в свет и была атакована[/url] - Ксения Собчак появилась на презентации, устроенной Яной Рудковской. На гламурную телеведущую немедленно набросились из-за ее вида.