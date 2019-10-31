В детсаду Ухты во время тихого часа скончалась пятилетняя девочка. В настоящее время следователи выясняют, что предшествовало трагическому событию.

В детсаду Ухты во время тихого часа скончалась пятилетняя девочка. В настоящее время следователи выясняют, что предшествовало трагическому событию.Несчастный случай произошел в детском саду №11 "Калейдоскоп" 30 октября. По данным БНК, ребенок захлебнулся рвотной массой во время сна, однако источник РИА Новости опроверг эту информацию, но не назвал причины ЧП.Минобразования, науки и молодежной политики Коми взяло ситуацию на "жесточайший контроль". Садик, несмотря на присутствие следователей, работает по обычному графику.