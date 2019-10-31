Из-за проблем со здоровьем 58-летней
телеведущей пришлось изменить свой образ жизни. Елена Малышева рассказала,
какие рекомендации ей предписали врачи.
Из-за проблем со здоровьем 58-летней
телеведущей пришлось изменить свой образ жизни. Елена Малышева рассказала,
какие рекомендации ей предписали врачи.
Ведущая передачи "Жить
здорово!" Первого канала сообщила в Сторис своего "Инстаграма", что
добросовестно выполняет все советы медиков. Теперь ей нужно соблюдать три
важных правила.
"Первое – это диета
без капли соли. Второе – ежедневная ходьба по 30 минут.
Третье – снизить вес до нормального индекса массы тела. По всем
пунктам у меня есть с чем бороться", – поделилась важной
информацией знаменитость. Она уже начала
выполнять эти правила.
Так, вечером после
работы Елена Малышева отправилась на получасовую пешую прогулку. Еще один
совет она получила от супруга – доктора медицинских наук Игоря Малышева.
По словам мужа ведущей, ей любым путем надо снизить тонус симпатического нерва.
25 Окт 2019 в 5:11 PDT
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