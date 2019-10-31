Из-за проблем со здоровьем 58-летней телеведущей пришлось изменить свой образ жизни. Елена Малышева рассказала, какие рекомендации ей предписали врачи.

Из-за проблем со здоровьем 58-летнейтелеведущей пришлось изменить свой образ жизни. Елена Малышева рассказала,какие рекомендации ей предписали врачи.Ведущая передачи "Житьздорово!" Первого канала сообщила в Сторис своего "Инстаграма", чтодобросовестно выполняет все советы медиков. Теперь ей нужно соблюдать триважных правила."Первое – это диетабез капли соли. Второе – ежедневная ходьба по 30 минут.Третье – снизить вес до нормального индекса массы тела. По всемпунктам у меня есть с чем бороться", – поделилась важнойинформацией знаменитость. Она уже началавыполнять эти правила.Так, вечером послеработы Елена Малышева отправилась на получасовую пешую прогулку. Еще одинсовет она получила от супруга – доктора медицинских наук Игоря Малышева.По словам мужа ведущей, ей любым путем надо снизить тонус симпатического нерва.25 Окт 2019 в 5:11 PDTМатериал дополняется