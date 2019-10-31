Еще не завершился текущих теннисный год, а организаторы состязаний уже строят планы на сезон-2020. Он стартует выставочным турниром на Гавайских островах, в котором примет участие экс-первая ракетка мира, пятикратная чемпионка Большого Шлема россиянка Мария Шарапова.

Еще не завершился текущих теннисный год, а организаторы состязаний уже строят планы на сезон-2020. Он стартует выставочным турниром на Гавайских островах, в котором примет участие экс-первая ракетка мира, пятикратная чемпионка "Большого Шлема" россиянка Мария Шарапова."Надеюсь, это станет отличным способом размяться перед турнирами нового сезона в Австралии, которые начнутся совсем скоро, — цитирует Шарапову официальный сайт Hawaii Open. – Я очень рада выступить, посмотреть прекрасные острова и познакомиться с болельщиками"/Турнир на Гавайях пройдет с 26 по 28 декабря и в нем вместе с Марией выступят канадка Бьянка Андрееску, немка Ангелика Кербер, а в мужском состязания японец Кеи Нисикори.