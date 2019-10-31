Ни одно российское предприятие, входящее в национальный проект по повышению производительности труда, пока не поддержало обсуждаемую идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

Ни одно российское предприятие, входящее в национальный проект по повышению производительности труда, пока не поддержало обсуждаемую идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю."Мы видим реакцию, что это никому не нужно. Потому что производительность — это все-таки о другом. Не о том, чтобы рабочий день понизить, а о том, чтобы просто он был эффективным", — сообщил РИА Новости заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский.По мнению замглавы Минэкономразвития, переход на такой график может быть интересен представителям творческих профессий, в а нацпроекте по повышению производительности труда участвуют в основном промышленные предприятия.Ранее с предложением сократить рабочую неделю до 4 дней выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. При этом он подчеркнул, что это никак не должно сказаться на зарплатах людей. Федерация независимых профсоюзов России поддержала инициативу. При этом омбудсмен Татьяна Москалькова высказала мнение, что перед реализацие подобного проекта необходимо провести специальные научные исследования. А министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что переход на четырехдневку может стать возможным при более высоких доходах населения.