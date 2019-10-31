Герцогиня Кембриджская жестко указала Меган Маркл на ее ошибки в поведении. Миддлтон отметила, что Меган сама виновата отчасти в произошедшем.

Герцогиня Кембриджская жестко указала Меган Маркл на ее ошибки в поведении. Миддлтон отметила, что Меган сама виновата отчасти в произошедшем.История началась с интервью, которое герцогская чета Сассекских дала в рамках съемки документального фильма о своем путешествии в Африку. Венценосные особы рассказали о таких сокровенных вещах, что двор Британской короны пришел в ужас. Так Маркл отметила, что с момента свадьбы с принцем Гарри она живет в постоянном стрессе.Подобное вызвало новую волну нападок СМИ на герцогиню. В свою очередь, это вызвало у Миддлтон желание помочь Меган, однако перед тем, как услышать важный совет по налаживанию отношений с журналистами, бывшей актрисе пришлось услышать в свой адрес нелицеприятные комментарии.Так Кейт отметила, что отчасти Маркл сама виновата в том, что с ней происходит. По словам Кембриджской герцогини, Маркл должна была раньше заметить, что же она делает не так, сделать собственные выводы и попробовать поменять свой образ жизни на публике, однако она этого не сделала.4 Авг 2019 в 1:01 PDTТем не менее, как издание "7 дней" со ссылкой на NW, Миддлтон все-таки выразила своей непутевой родственнице слова поддержки. Женщина рассказала, что в свое время у нее тоже были трудные моменты в отношениях с британскими таблоидами, но тем не менее, ей удалось справиться с нападками журналистов и восстановить репутацию. Того же самого Кейт пожелала и Маркл.