Видео издевательств над солдатом, опубликованное новостным сайтом lenta.ru, - это грубейшая провокация, заявили в Министерстве обороны РФ. Оно не имеет никакого отношения к инциденту в Забайкалье. Редакция издания ввела читателей в заблуждение в погоне за цитируемостью, считают военные.

Видео издевательств над солдатом, опубликованное новостным сайтом lenta.ru, — это грубейшая провокация, заявили в Министерстве обороны РФ. Оно не имеет никакого отношения к инциденту в Забайкалье. Редакция издания ввела читателей в заблуждение в погоне за цитируемостью, считают военные.Сайт, в свою очередь, уже признал ошибку. Как пояснили авторы, ролик был снят в 2016 году в одной из колоний Свердловской области.Напомним, ранее lenta.ru опубликовала видео, где якобы запечатлены издевательства над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, который служил в Забайкалье. 25 октября он застрелил восьмерых сослуживцев и еще двоих ранил.