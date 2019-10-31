В 2018 году количество врачей в Москве увеличилось почти на две тысячи по сравнению с 2017-м. Российская столица демонстрирует положительную динамику по числу медицинского персонала в поликлиниках.
В 2018 году количество врачей в Москве увеличилось почти на две тысячи по сравнению с 2017-м. Российская столица демонстрирует положительную динамику по числу медицинского персонала в поликлиниках.
Увеличение количества врачей произошло в 38 регионах,
включая Москву. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения,
которые приводит .
По информации Минздрава, с 2017 по 2018 годы число врачей в
российской столице увеличилось на 3,5% и составила 1822 специалиста. Речь идет
о персонале первичного звена здравоохранения (поликлиники).
Ранее президент Владимир Путин провел совещание, посвященное
модернизации "первички". По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в
ближайшие годы в городе отремонтируют около 150 поликлиник.
Кроме того, столичные медучреждения в следующем году примут
еще 500 узконаправленных специалистов. Об этом заявил в ходе заседания комиссии
Мосгордумы по здравоохранению глава профильного департамента столичного
правительства Алексей Хрипун. С начала 2020 года в каждой московской
поликлинике должны работать как минимум восемь наиболее востребованных врачей.
Напомним, в текущем году в столице начала действовать программа
"Новый московский стандарт поликлиник". Она нацелена на повышение
доступности первичной медпомощи.
В филиалах всех столичных медицинских учреждений будут
работать врачи восьми самых востребованных специальностей – общая практика,
кардиологи, офтальмологи, неврологи, а также урологи, эндокринологи, хирурги и
отоларингологи.
А в головных здания поликлиник будут принимать
узконаправленные специалисты – пульмонологи, инфекционисты,
аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи и колопроктологи.