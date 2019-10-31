В 2018 году количество врачей в Москве увеличилось почти на две тысячи по сравнению с 2017-м. Российская столица демонстрирует положительную динамику по числу медицинского персонала в поликлиниках.

В 2018 году количество врачей в Москве увеличилось почти на две тысячи по сравнению с 2017-м. Российская столица демонстрирует положительную динамику по числу медицинского персонала в поликлиниках.Увеличение количества врачей произошло в 38 регионах,включая Москву. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения,которые приводит .По информации Минздрава, с 2017 по 2018 годы число врачей вроссийской столице увеличилось на 3,5% и составила 1822 специалиста. Речь идето персонале первичного звена здравоохранения (поликлиники).Ранее президент Владимир Путин провел совещание, посвященноемодернизации "первички". По словам мэра Москвы Сергея Собянина, вближайшие годы в городе отремонтируют около 150 поликлиник.Кроме того, столичные медучреждения в следующем году примутеще 500 узконаправленных специалистов. Об этом заявил в ходе заседания комиссииМосгордумы по здравоохранению глава профильного департамента столичногоправительства Алексей Хрипун. С начала 2020 года в каждой московскойполиклинике должны работать как минимум восемь наиболее востребованных врачей.Напомним, в текущем году в столице начала действовать программа"Новый московский стандарт поликлиник". Она нацелена на повышениедоступности первичной медпомощи.В филиалах всех столичных медицинских учреждений будутработать врачи восьми самых востребованных специальностей – общая практика,кардиологи, офтальмологи, неврологи, а также урологи, эндокринологи, хирурги иотоларингологи.А в головных здания поликлиник будут приниматьузконаправленные специалисты – пульмонологи, инфекционисты,аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи и колопроктологи.