Все желающие также смогут сделать прививку от гриппа

Мобильные фельдшерско-акушерские пункты в ноябре займутся обследованием деревень Владимирской области с населением до 100 человек, сообщают в департаменте здравоохранения областной администрации.ФАПы планируют посетить Гороховецкий, Муромский, Петушинский, Селивановский и Ковровский районы. Каждый из них оснащён электрокардиографом, тонометром, аппаратом ЭКГ, экспресс-анализаторами для определения уровней сахара и холестерина. Все желающие также смогут сделать прививку от гриппа.