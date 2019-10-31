Юлия Рыбакова сделала операцию по уменьшению груди. На своей странице в Инстаграме модель plus-size рассказала поклонникам, почему решилась на такой серьезный шаг.

Юлия Рыбакова сделала операцию по уменьшениюгруди. На своей странице в "Инстаграме" модель plus-size рассказалапоклонникам, почему решилась на такой серьезный шаг.За аккаунтом девушкив соцсети следят более миллиона подписчиков. Юлия сообщила, как чувствует себя спустядва месяца после хирургического вмешательства."Большая грудьхороша, когда она упругая и стоячая, но после рождения сына, к сожалению, вмоем случае она чуть опустилась. К тому же, с большим бюстом довольно тяжелоходить – нагрузка на спину", – объяснила модель plus-size. Она призналась, что сейчас безумно рада, что решилась на смелый поступок,хотя сначала все равно переживала.Пока что пышнотелая красотка находится в состоянииреабилитации. Рыбакова опубликовала снимки, на которых на ее груди отчетливовидны шрамы от швов. По ее словам, пройдут они только через год.30 Окт 2019 в 6:57 PDTрассказала и о неприятных моментах, связанных с операцией.Теперь ей нельзя спать наживоте, заниматься активным спортом, силовыми упражнениями на верхнюю частьтела. Кроме того, Юлии приходится фиксировать грудь компрессионным бельем."Но это все стоиттого! Можно скоро ходить без бюстгальтера. А раньше я этого так дико стеснялась",– заключила Рыбакова. Фолловеры поддержали и одобрилиее решение лечь под нож хирурга. "Очень красивая грудь. Сейчас у вас фигура выглядит замечательно","Здоровье превыше всего, вы молодец", "Здорово. Самое главное, что всехорошо, и вы довольны", – высказались подписчики Юлии.